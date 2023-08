Due anni fa la dirigenza bergamasca sfogliava la classica margheritina, indecisa se prendere Boga o se legarsi a Berardi. Chissà come sarebbe cambiato il destino dell’Atalanta, se avesse affibbiato il numero 10 all’azzurro di casa a Reggio Emilia. Un tormentone quello di Berardi, perché da allora se ne è parlato a ogni sessione di mercato, estiva e non. Cartellino e ingaggio sono sempre stati troppo alti perché l’idea prendesse forma, ma lo United ha appena fatto un bonifico che cambia tutte le carte in tavola, pronte per la firma.



COLPACCIO POSSIBILE- Sessantasei milioni. È il tesoretto che ha a disposizione l’Atalanta da investire per un altro attaccante. Tolti i bonus, è la cifra che arriva dai 48 per la cessione di Højlund, già sottratti i 27 per Touré, e dai 18 per la vendita di Boga. Insomma, i 30 milioni per Berardi dimezzerebbero solo le entrate, che verranno però arricchite di nuovo dalle cessioni dei vari Palomino, Demiral, Soppy, Carnesecchi, Zortea, Muriel.



NUOVO 10- Sarebbe un colpo a effetto, spettacolare per i tifosi e per il gioco di Gasperini. Dai tempi del Papu Gomez non ha più trovato un leader di estro, qualità, tecnica e fantasia. Un giocatore in grado di prendere la squadra per mano e risolvere le partite. E ora la numero 10 di Boga è libera. “Se rimarrò qui, non posso esserne certo”. Era il giorno del suo compleanno, un desiderio Domenico forse l’ha espresso.