Al 30 giugno 2022 l’Atalanta ha un bilancio più sorridente che mai, che sembra farsi beffe della Juve. Utili per 11 milioni di euro, 44 di plusvalenze. Intercettazioni a parte, il club bergamasco non ha bisogno di svendere i propri talenti sul mercato invernale. L'offerta minima per poter dire addio a mister Gasperini è sempre quella: 15-18 milioni di euro. L’unica eccezione è Boga, un investimento da oltre 23 milioni di euro che patron Percassi non ha nessuna intenzione di perdere ma che, dopo le sole 6 presenze e 74’ in questa Serie A, per sperare di ri-guadagnarli deve per forza rinviare a giugno qualsiasi trattativa. Con l’auspicio che al Leicester o alla Fiorentina, in prestito, si rivaluti presto.



IL CASO SCALVINI- Puntuale come la zucca a mezzanotte, dopo l’exploit in campionato e con la Nazionale dei grandi, Percassi ha blindato l’uomo del mercato nerazzurro. Il classe 2003 Giorgio Scalvini, fresco dei 19 anni appena compiuti, ha rinnovato con l’Atalanta fino al 2027. Il messaggio è chiaro: il baby talento del vivaio di Zingonia, duttile difensore e centrocampista, partirà solo a una cifra monstre. Di quelle ‘alla Diallo’, per intenderci. 40 milioni è la base d’asta, a cui si sono iscritti già Bayern Monaco, Liverpool, City e Inter. Il martello batterà a luglio.



IL CASO MURIEL- Diversa la situazione dell’attaccante colombiano, che ha il contratto in scadenza nel 2024, senza opzioni di rinnovo, e che potrebbe salutare i compagni già a gennaio. Finora a farsi avanti solo due squadre turche: Galatasaray e Fenerbahçe, che però non sembrano troppo convinte.Se i 15 milioni non arriveranno, niente addii in saldo: mister Gasperini non disdegnerà un rinforzo in più per Lookman.