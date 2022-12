L’obiettivo, grazie alle parole di patron Percassi alla Vigilia, ora l’Atalanta ce l’ha: l’Europa. La strategia, anche: valorizzare i suoi giovani. Il mezzo è altrettanto chiaro: sfoltire la rosa lunga nel mercato di gennaio. Dal 31 agosto, cellulari alla mano, Malinovskyi e Boga sono sulla 'linea' di partenza, in panca anche nell’amichevole contro il Betis. Senza i due giocatori di movimento Gasperini potrà comunque contare su un pacchetto comunque completo ma più agile in area: Pasalic, Zapata, Muriel, Hojlund, Lookman, con i duttili Ederson e Koopmeiners pronti a cambiare ruolo all’occorrenza.



MALINOVSKYI- Il problema, per l’ucraino dal mancino facile, è l’offerta che non arriva. Servono 18 milioni di euro, ma probabilmente ne basterebbero anche 15. I contatti col Tottenham non sono mai stati interrotti ma, Percassi dixit, sarà un mercato lungo e non facile.



BOGA- Per Boga invece, tra Marsiglia e Leicester, sembra essere rimasta solo la Fiorentina. Quasi impossibile chiederle i 23 milioni di euro spesi giusto un anno fa per il franco-ivoriano, più realistico optare per un prestito fino a giugno in attesa di una rivalutazione con minutaggio e gol.