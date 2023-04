Quando l’Atalanta varcò il tunnel dell’Olimpico, a settembre dell’anno scorso, era un’altra squadra. Non per la rosa, praticamente gli stessi 23 di oggi salvo Malinovskyi e Zortea, ma per l’atteggiamento e il modus giocandi. Come con la Fiorentina (all’andata) e il Verona, la squadra di Gasperini inanellava vittorie di misura, da grande, stringendo i denti e attaccando cinica. Non era la vera Atalanta, ma vinceva, era prima, era in Champions. Ora deve tornare al passato.



ASTRATTA, DISTRATTA- Un paradosso per una squadra che conta 18 calciatori diversi andati in gol, ma il gol non arriva, o arriva a stento. E non sarebbe nemmeno questo il problema, se nell’unica occasione ghiotta lo Zapata di turno (fermo invece a 1 come Muriel) trasformasse. Invece, come in questa Champions italiana, l’Atalanta fa il Napoli dei primi 20’, che crea ma non concretizza, mentre dovrebbe indossare i panni del Milan, come all’andata con la Roma, quando Scalvini di testa zittì l’Olimpico per una vittoria che, sui 90’ d’attacco forsennato della Roma, era larga.



ULTIMA CHIAMATA- Quella di Bergamo, nel posticipo del lunedì, sarà però l’ultima chiamata per la Champions. Non solo perché la Roma, terza a +7, scapperebbe via definitivamente rendendo vano lo scontro diretto a favore dell’andata, ma perché sarebbe l’ennesima occasione sprecata per stare al passo delle milanesi, a +4 e a +2. Le rimarrebbe il sesto posto, con la continua pausa di vederselo soffiare all’ultima giornata dalle pretendenti che la spingono da sotto, proprio come a maggio 2022. E allora sì che sarebbe impossibile tenere chiuse le porte del super-mercato nerazzurro.