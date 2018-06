Ha trovato l’accordo e forse anche i 14 milioni per un ceco che in campo ci vede benissimo: è appurato, l’Atalanta ha occhio per il mercato. Nell’era Dopo Crist-ante, la Dea crede in Jankto: patron Percassi serve sul piatto d’argento all’ambizioso Gasperini la portata che aveva richiesto, il sostituto migliore sulla piazza, il giocatore più forte nell’Udinese più debole, un giovane conteso da tante squadre. A una, in particolare, stamattina è venuto un cerchio alla testa…



NOTTE IN BJANKTO- Ciak, si rigira. Patron Ferrero dovrà consolarsi con una bella dose di nutella per la probabile terza soffiata della Dea. Dopo i tentennamenti con Ilicic e il settimo posto rubato, ora è la volta di Jankto, su cui la Samp aveva messo gli occhi da giorni. Ma l’Atalanta, laboriosa e silenziosa come solo i bergamaschi sanno essere, ha passato una notte in bianco e, mentre tutti dormivano, si è accordata per il classe ’96. Che qualche mese fa si lamentava del trattamento “da schiavo” subito ai ritiri col club bianconero: caro Jakub, forse non sai come ci si allena con il mister di Grugliasco…



JOLLY CENTRALE- Ma soccombere per Jankto non sarà una novità, solo un ritornello della sua carriera agli esordi: la sua apparizione in Coppa Italia finì in sconfitta contro Lo Spezia e la prima rete in A costò la débâcle con la Juve. Da lì però non si è più fermato, collezionando nella passata stagione 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, sei reti e sette assist, numeri che lo avvicinano fin troppo al Bryanair giallorosso: stesse presenze, tre gol in più con l’Atalanta ma quattro passaggi in meno sotto porta. Insomma, per la Dea sarebbe un Jolly di nome, doppia J, e di fatto, che rischia di oscurare il Papu già dal 19 agosto, se non prima, tra l’Armenia e Sarajevo, in attesa della sentenza Uefa. Intanto Gomez va in vacanza con Pastore: “Derby siciliano 9 anni dopo” scrive, tanto è passato da Catania-Palermo, tanto è vicino a Lazio-Roma.



SOU-C’ÈK- Nel frattempo, è proprio dallo Slavia Praga che l’Atalanta aspetta altre risposte in chiave mercato. La stessa società che ha fatto spiccare il volo all’ala sempre più nerazzurra Jankto, sta tenendosi stretto Tomas Soucek. In attacco invece, con Tumminello che ha autografato il contratto, la situazione si è capovolta e i posti in campo iniziano ad essere limitati con Barrow, Petagna e Cornelius: alla fine del Mondiale qualcuno saluterà Bergamo, o la panca del Comunale si surriscalderà. “Con te sempre”ci rimarranno solo i tifosi: la nuova campagna abbonamenti sta registrando la riconferma di tutti gli abbonati: perché la Dea, nonostante cospicue vendite, cessioni importanti e ingenti spese per i lavori allo stadio, dimostra ancora di puntare alto, di puntare Jankto.