Boga, Miranchuk, Vlahovic, Zakaria. Nel calcio la squadra conta più del singolo, e in questo l’Atalanta ha sempre fatto scuola per i risultati raggiunti negli ultimi cinque anni grazie alla forza del gruppo, ma nei momenti decisivi della stagione le qualità del singolo possono fare la differenza. Nel mercato di gennaio Atalanta e Juve si stanno muovendo con cessioni e acquisti in ottica Champions: il quarto posto è l’obiettivo dichiarato da entrambi i club. Per la Juve il minimo, per la Dea il massimo.



EUROPA A SUON DI GOL- Perdendo pezzi più o meno importanti, Gosens, Lovato, Piccoli; Bentancur e Kulusevski, Atalanta e Juve sono comunque riuscite ad arricchirsi in area piccola, punto di forza di entrambe le squadre. Dai gol dei loro pezzi forti passerà una bella fetta per la qualificazione nell’Europa più bella. Soprattutto dai due nuovi traini dell’attacco, che alla vigilia di San Valentino si sfideranno a Bergamo: non solo Duvan vs Dusan, ma Boga vs Vlahovic. Un numero 10 che ridà ai nerazzurri quell’estro e fantasia persi dall’addio di Gomez, e un numero 7 che cercherà di ricalcare le orme di Ronaldo, e chissà cosa direbbe Cristiano se i bianconeri quest’anno vincessero la finale.



L'11 IDEALE- Se Dusan è in cerca della conferma e della consacrazione, Boga è in cerca del riscatto e del salto di qualità: zero goal, poco più di 600 minuti in dodici gare di Serie A in una stagione finora deludente. L’Atalanta per lui ha sborsato 22 milioni, ora il numero 10 ha il compito di non far rimpiangere questa scelta. L’esterno sinistro sarà una nuova freccia all’arco di Gasperini e potrà comporre l’undici ideale per le gare più importanti. Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Zapata, Boga.