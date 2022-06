Giovane, italiano, esperto e veloce. No, non sto parlando di Andrea Pinamonti, l'attaccante che vuole venire all'Atalanta ed è molto vicino ad esaudire il suo desiderio, visto che al momento tra domanda e offerta ballano solo 3 milioni di euro (i 15 del club orobico e i 18 dell'Inter). Non è acqua però, solo 'fuochino', perché rimaniamo a Empoli, ma ci spostiamo sulla sinistra. In casa Atalanta il nome nuovo per raccogliere l'eredità di Robin Gosens è quello di Fabiano Parisi.



IL DOPO GOSENS- Classe 2000, laterale mancino titolare nell’Under 21 di Nunziata, Parisi ha giocato le ultime due stagioni con l’Empoli, il collega preferito di Andrea Pinamonti per i cross in area. Giovane, compirà 22 anni a novembre, esperto in Serie A, 25 partite (16 da titolare), italiano, perfetto per la composizione della lista, mancino naturale (nella rosa nerazzurra attualmente non c’è), ha corsa e velocità per coprire più metri di fascia, come da sistema di gioco prediletto da Gasperini: è il profilo ideale per l'Atalanta.



GLI ALTRI ESTERNI- Al momento, tra gli esterni nerazzurri, l’unico certo di restare è Zappacosta (duttile su entrambe le fasce), che con Parisi formerebbe la coppia d'ali titolare. Hateboer infatti è da tempo sul mercato, Maehle piace in Premier, soprattutto al West Ham, che potrebbe mettere sul piatto i 15 milioni del suo cartellino. Nuno Tavares, trattativa complicata con l'Arsenal, e Andrea Cambiaso, vicinissimo alla Juve, sembrano ormai tramontati. Ora l'Atalanta punta tutto su Parisi, con Pinamomti un 2x1 azzurro.