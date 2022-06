Un esterno sinistro che raccolga l’eredità di Gosens, un attaccante da una big che concretizzi l’ultimo passaggio (specie se Muriel come sembra partirà), un difensore che prenda il posto di Demiral. Sono queste le priorità del mercato nerazzurro per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che in settimana si incontrerà telematicamente con Pagliuca da Boston e fisicamente con i Percassi a Zingonia.



REGALO AI TIFOSI- La società intanto ha fatto il primo passo: abbattere i prezzi degli abbonamenti, per tornare a riempire lo stadio al 100% e spingere la squadra in Europa, se possibile in Champions. Ma i 16 della rosa corta del Gasp devono essere di primo livello. Ne è consapevole anche Tony D’Amico, che si insedierà a Bergamo come nuovo direttore sportivo solo il 1° luglio: il giorno del via ufficiale al mercato, e non è un caso. Ora è ancora tutto bloccato, tra il mistero del riscatto di Demiral e la suggestione El-Shaarawy.



NOMI E OBIETTIVI- Certe sono solo le uscite dei portieri, Gollini e Carnesecchi, l’uno vuole il Napoli, l’altro la Lazio, mentre Musso cercherà il riscatto tra i pali nerazzurri. Per la retroguardia i nomi che vanno di moda sono Vasquez del Genoa e Lucumì del Genk, per la fascia Udogie dell’Udinese, Cambiaso del Genoa e Lazzari della Lazio, per l’attacco Ceesay dello Zurigo, El Shaarawy della Roma e Kouamé della Fiorentina. Ma anche gli obiettivi dovranno essere condivisi: non solo la salvezza, l’ambizione del tecnico di Grugliasco, e della nuova cordata americana, va oltre. ‘Migliorarsi’ è il suo motto, ‘salvarsi’ quello di Percassi: questa settimana dovranno trovare una linea comune per aprire le porte del calciomercato.