Il Bologna cerca un difensore centrale sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è il 21enne Cas Odenthal, in scadenza di contratto col NEC. Intanto per il dopo Hickey si pensa a Cambiaso del Genoa, a centrocampo occhi sul norvegese Thorsby della Sampdoria per il dopo Svanberg e in attacco seguito Lammers (Atalanta) come vice Arnautovic.