Sì, sembra strano e paradossale, ma l’Atalanta è tornata a vincere con autogol di un difensore ducale e due reti di centrali innamorati delle retrovie. Ma quello che conta davvero, è che l’Atalanta sia tornata, definitivamente. E ora la classifica sorride perché,Tre gol nati dalla sfortuna di Gagliolo e dalle ‘riserve’ Palomino e Mancini:L’ottica Ancelottiana, che poi è quella del Gasp targato 2016, ci ha insegnato che la panchina fa la differenza (e anche la somma di punti), mentre Gentil Cardoso ci ricorda che la miglior difesa è l’attacco. In questo caso però dobbiamo smentirlo:Assist e gol del baby Nazionale: spinte, contrasti, affondi in attacco, per il gol, e in difesa, dove salva lo specchio su Gervinho. Una garanzia, e il puntino sulla ‘I’ della penultima lettera è scritto dache regala una splendida prestazione, anch’egli a due passi e tiri dal gol. Secondo centro in A per il 23 e il 6 ma, se è vero che i gol della difesa valgono doppi, come a calcetto, sarà solo l’inizio:E non sarebbe male se anche l’attacco contribuisse un po’. Perché l’unico neo, da due mesi a questa parte, risiede proprio. In quel primo tempo battente di occasioni tradotte in una lingua morta.vanno tirate le orecchie al Papu, a cui riesce un tiro su due nei pressi dello specchio, e a Barrow, richiamato dal Gasp per l’avidità sulla sfera ma il vizio perso sulla porta. Inutile fare orecchie da mercante,, ha riportato la Dea sui giusti binari: il tiro fortuito che sblocca il match non gli rende merito, seppellisce Sepe di palle gol al grido ‘Tira!’ di tutto lo stadio. Quello che deve continuare a fare domenica,Una trasferta fuori casa, da unCerto, se la difesa e l’attacco viaggiassero a braccetto…altro che goleada. “Gli attaccanti vincono le partite. Le difese i campionati”;superato il ponte Bologna al ponte dei morti, può rinascere e far suo l’Inter a Bergamo.