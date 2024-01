Atalantamania: Koopmeiners come Højlund, si farà un'asta!

Marina Belotti

Liverpool, Newcastle, Napoli, Juventus: in ordine cronologico, queste big europee hanno bussato timidamente alla porta dell'Atalanta per il suo gioiello. Nessuna però finora ha convinto la dirigenza nerazzurra che, memore dell'affare chiuso con lo United per Højlund, sa di poter aspettare la migliore offerente. A giugno quindi partirà un'asta, ma i 40 milioni offerti da Giuntoli saranno solo la base minima destinata a salire e a lasciare delusi i bianconeri.



CASO HøJLUND- Anche perché se la star danese che in Premier segna meno di quello che si aspettavano valeva 85 milioni, il duttile olandese non può certo essere pagato meno della metà. Innanzitutto è nel fiore dei suoi anni, tra un mese 26, all'apice della carriera. Poi è un jolly che può giocare davvero ovunque: a centrocampo, sulla trequarti, largo a destra o a sinistra, ma anche davanti alla porta. Abile in tutti i calci da fermo, dalle punizioni ai tiri dagli 11 metri: è lui l'incaricato e il rigorista della squadra. Generoso, serve i compagni sotto rete perché ogni azioni offensiva è addomesticata dai suoi piedi. E poi ci sono i numeri: l'anno scorso in Serie A ha segnato più del 'goleador' da 85 milioni, 10 gol a 9, e quest'anno già più del doppio di Højlund, 5 a 2, con altri due gol in Coppa Italia che lo rendono capocannoniere della squadra. Insomma, il caso Højlund insegna: la migliore offerente esiste e, di solito, non è la prima a farsi avanti.



L'EREDE- Se sarà sacrificato, sarà l'unico big a partire, proprio come Højlund sei mesi fa. Mario Pasalic, in cerca di rinnovo dato che il suo contratto scade a giugno 2025, è pronto a raccoglierne l'eredità. Finora sta giocando poco, tanto da subentrato, ma le sue qualità sono da titolare indiscusso: entrato a gara in corso 15 volte su 25 gare, ha già fornito 3 assist ed è andato comunque due volte in gol. Abile anche a centrocampo, ma con questo Ederson cresciuto e blindato, Super Mario può prendersi il ruolo di Koop sulla trequarti. Sempre che arrivi una cifra molto più alta dei 40 milioni promessi per la star olandese.