Atalanta, per Bakker è il giorno della verità

Monza o Torino: sarà una di queste due la destinazione di Bakker, che lascia l'Atalanta dopo solo 12 presenze in cinque mesi e nessuna occasione da rete. L'esterno sinistro, acquistato quest'estate dal Bayer Leverkusen per ben 10 milioni di euro e con un passato al Psg, era arrivato a Bergamo con grandi aspettative, subito sopite dalla mancanza di rodaggio e da qualche disattenzione durante gli allenamenti settimanali.



L'Atalanta ha bisogno di valorizzarlo per non perdere il bottino investito, per cui ha dato il suo benestare al prestito secco. Genoa e Sassuolo però sembrano aver fatto un passo indietro, mentre Monza e Torino sono le piazze più convinte di voler dare fiducia al giocatore: è corsa a due ma nelle prossime ore il futuro di Bakker sarà deciso.