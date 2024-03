Atalantamania: Koopmeiners ed Ederson, è una ruota che gira! La strategia sul mercato fa centro!

Marina Belotti

Il prolungamento del contratto di un anno, l’aumento dello stipendio a scalare, la possibilità di cessione l’anno successivo alla società che offre di più (ed è disposta a continuare a pagare un ingaggio sempre più alto) e piace al giocatore di turno. Tutti felici e contenti, tutti soddisfatti. La strategia dell’Atalanta per le sue pepite d’oro più ambite sul mercato è un ingranaggio che ormai da anni funziona a meraviglia, autofinanziando le campagne europee bergamasche e reclutando sempre nuovi giovani in rampa di lancio. L’ultimo, Koopmeiners.



ROBOKOOP- Proprio l’estate scorsa l’olandese, nel mirino del Napoli, ha firmato con il club orobico l’allungamento di contratto di 12 mesi, fino a giugno 2027, con conseguente aumento dell’ingaggio. Nel frattempo, l’Atalanta ha rifiutato i 47 milioni offerti dal Napoli lanciando un chiaro messaggio: il prezzo lo detta lei e se senza la vetrina europea 50 milioni non sono bastati, figuriamoci quest’anno con l’Atalanta ancora in corsa per tre traguardi e il duttile tuttocampista già in doppia cifra in campionato, in crescita come da previsioni, con 7 gol segnati nelle ultime otto gare di Serie A. Se la Juve non saprà accontentare le alte richieste economiche, la Premier sì, e Koopmeienrs lo sa, già disposto a farsi andar bene anche la pioggia: Højlund, non duttile come l’olandese, ha fatto scuola con il suo United disposto a spendere 85 milioni.



EDERSON, IL PROSSIMO- E così l'estate ormai prossima toccherà ad Ederson, anche lui nel mirino delle big per la sua abilità in più reparti e le potenzialità ancora inespresse. Il brasiliano, che l'Atalanta sa bene tra 12 mesi varrà ancora di più, è in scadenza a giugno 2026 come Koopmeiners un anno fa, ma ora è pronto a firmare il fatidico prolungamento di un anno, con sensibile aumento del guadagno stagionale, per diventare una plusvalenza nell’estate 2025. Nel frattempo l’Atalanta non si ferma e si coccola già il centrocampista del futuro che darà continuità a questo ricircolo vincente. Jordan James, il 19enne del Birmingham nel mirino da mesi. Futuro Freuler, futuro Koopmeiners, futuro Ederson…