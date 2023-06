Funziona un po’ come per mister Gasperini. Quando un tesserato è sotto contratto, possono esserci visioni diverse, obiettivi differenti, ambizioni e soldi in contrasto tra le parti, ma se non arriva l’offerta giusta, o in generale un’offerta, non se ne fa niente. Il Gasp è rimasto, Scalvini è destinato a rimanere.



NIENTE SCONTO- La squadra più interessata, fin dallo scorso gennaio, è l’Inter, forte dell’amicizia tra Zhang e l’ad bergamasco Luca Percassi. Un legame che però non influenzerà gli affari: niente sconto, il gioiello di Zingonia appena sbocciato, con un futuro in Nazionale tutto da scrivere, valido tanto in difesa quanto a centrocampo, con 20 anni ancora da compiere, vale un minimo di 40 milioni di euro. Soldi che l’Inter non ha, come dimostra l’operazione che coinvolge un ex Atalanta, Bellanova: nonostante le premesse e le promesse, non sono stati trovati i 7 milioni da versare al Cagliari per il riscatto pattuito. Per Scalvini, ricercato anche da Real e Bayern, in viale della Liberazione non c’è carta-Fabbian che tenga per deprezzarlo, seppur a Gasperini piacesse molto il centrale 2003 in prestito alla Reggina.



ESTERNI, LASCIA O RADDOPPIA- Intanto sul fronte entrate si lavora a un doppio colpo per le fasce. Oltre allo svedese Holm, terzino destro classe 2000 per cui l’Atalanta è in pole per chiudere l’affare a 6 milioni col sorpasso effettuato sulla Juve, i Percassi hanno messo nel mirino Mitchel Bakker. Il neo 23enne (auguri!) è il profilo giusto per la fascia sinistra dell’Atalanta. Fisico importante e corsa, può dare il cambio all’infortunato Ruggeri e a Maehle, che il Gasp vuole provare a centrocampo. Anche il prezzo è appetibile: 7 milioni, l’Atalanta fa sul serio.