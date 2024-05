Atalantamania: la Dea punta al triplete! E Gasperini riflette sul futuro

Sarà contento Agnelli: se andrà anche in Champions, il club bergamasco lo farà per merito, e nessuno potrà dire il contrario. Soprattutto dopo aver visto Lookman e compagni dominare nettamente il Marsiglia che più di trent'anni fa ha alzato al cielo la Champions. Il segreto? La progettualità nel tempo. Il secondo segreto,. Ora l'Atalanta punta al triplete.Se passava la Roma, e Gasperini ieri sera ha svelato che ci sperava, tutti i suoi appuntamenti sarebbero ruotati attorno ai giallorossi:con cui domenica si giocherà la Champions,sede della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Anche se la finale europea è alle porte, mancano solo 12 giorni,con la sua rosa lunga punta a due vittorie. Beffata due volte la Roma: la gara con la Fiorentina si recupererà a campionato concluso. E questa volta in chiaro il 22 maggio si vedrà l'Atalanta: con buona pace dell'audience, è la bergamasca ad essersi meritata il palcoscenico nazionale.

La città sta vivendo un sogno, una settimana storica appena iniziata, densa di traguardi da raccontare ai nipotini. Il fatto che il tecnico aspetti sempre la chiacchierata di giugno per decidere il da farsi e che i Percassi non trattengano nessuno controvoglia, sono cose risapute., quindi. Anche perché il tecnico era stato chiaro: voleva vedere almeno qualche partita con il Gewiss Stadium rinnovato e pronto. E i lavori termineranno tra agosto e settembre.