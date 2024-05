Gasperini è tutta la storia dell'Atalanta: ora può finalmente scriverne la leggenda

Non possiamo saperlo con certezza, ma ci sentiamo abbastanza sicuri nello scrivere che non sarebbe una squadra sul punto di, dopo le finali di Coppa Italia perse negli ultimi anni contro la Lazio e contro la Juventus.Proprio in Coppa Italia è in programma il primo tentativo: dopo aver eliminato la Fiorentina,. E poi Dublino, appena sette giorni dopo, avversario l'imbattibile (ma lo sarà davvero?)di Xabi Alonso. Due finali nell'arco di una settimana per una squadra che,e vantava al massimo, nella propria storia, una manciata di campionati di Serie B e. Un'altra epoca, un altro calcio.

Quella difesa a tre conche poi sono diventati l'espressione più entusiasmante del calcio moderno: è stato Gasperini a introdurre questi concetti in Italia,che poi si è rivelato il fervido crogiolo nel quale tanti allenatori di oggi sono stati forgiati -. Tutto questo ha trovato la propria massima espressione, ed è stato ripreso in tutta Europa negli anni successivi.

Emblema del modello Atalanta e Gasperini è Matteo, prodotto del settore giovanile che ha messo il. In principio è stato Andrea, con, poi, oggi. Non a caso, quasi tutti braccetti ed esterni, i ruoli che sono stati rivoluzionati da, felicissima crasi tra Gasperini e Sir Alex Ferguson, con riferimento allache tutti a Bergamo si augurano possa caratterizzare l'avventura nerazzurra del tecnico di Grugliasco.Come sempre, non mancano gli interessamenti da parte di altre squadre, la più chiacchierata è il Napoli che ha anche il nome di Gasperini in lista oltre a quello di Pioli tra gli altri. Ma, sempre insieme verso quella che nelle due settimane che vengono può passare da storia (già ampiamente fatta con la prima finale europea in assoluto) a leggenda della Dea. E poi, vogliamo mettere una possibile Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Mbappé?