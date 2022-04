Non solo è tornata a segnare tanti gol, 3, e a divertire in attacco, due traverse e un legno, ma la Dea ha rispolverato anche il suo tridente. Pasalic-Zapata-Muriel, sono andati a segno proprio i 3 eletti da mister Gasp per fare razzia in area piccola. Certo, contro il Toro servirà più qualità tecnica, nel gioco e nei passaggi, maggiore concentrazione in fase difensiva, ancora più lucidità sotto porta. Ma bisogna ripartire dalle certezze: il giovane Scalvini (non darlo via, Percassi!), l’incursore Pasalic e da questo Muriel.





MURIEL RINATO- Dopo la prestazione svogliata e inconcludente anti Verona, Lucho è tornato in un’altra veste. Quella del ballerino che si diverte in area piccola e fa divertire i tifosi assiepati al Penzo a pochi cm da lui. Gli applausi li ha ricevuti perfino da qualche lagunare, che si è stropicciato gli occhi quando, con un paio di dribbling, ha trovato la via del gol dopo aver lasciato indietro mezza difesa arancioneroverde. Cuisance e compagnia lo stanno ancora cercando. Innesca l’azione del vantaggio, realizza un assist, prende il legno, va in gol: fa tutto Muriel tra i canali. Che adesso non devono spegnersi perché un grande bomber si vede nella continuità: mercoledì c’è il Toro, avversario ostico, in casa, in quel Gewiss Stadium dove la Dea finora ha vinto solo 4 volte in questa Serie A.



EUROPA COL CONTAGOCCE- In attesa dei risultati di oggi, Fiorentina e Lazio in primis, l’Atalanta si porta a -2 dal sesto posto e sogna. Se vincesse mercoledì col Torino arriverebbe a -1 dal quinto posto della Roma, di nuovo in piena corsa per la qualificazione diretta all’Europa League. Il calendario le è amico, granata su granata con Toro e Salernitana prima dello Spezia, ora sta alla Dea: gli stimoli li ha ritrovati, insieme al tridente, l’Europa è a un passo. Prima della rivoluzione sul mercato estivo, prima di ripartire con altri giovani e altri obiettivi, urge rimanere tra le sette sorelle.