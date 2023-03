Il venerdì di campionato si chiude con la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta ed Empoli. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta del Maradona contro il Napoli, mentre Zanetti arriva da un ko interno contro l’Udinese. Per entrambi i tecnici, è l’occasione giusta per ripartire. Calcio d’inizio alle 20:45.



NUMERI - Dopo il successo nella sfida d’andata per 2-0, lo scorso 30 ottobre, l’Atalanta potrebbe vincere entrambe le partite di campionato contro l’Empoli per la prima volta dalla stagione 2016/17. Curiosità: la Dea non ha trovato il gol nelle ultime tre di campionato e con Gasperini non si è mai arrivati a 4 gare di fila senza reti. I nerazzurri sono al momento sesti, a quota 42 punti. I toscani occupano il 14esimo posto con 28 punti.