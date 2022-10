La Salernitana ha fatto quello che l’Atalanta non era riuscita a fare, il Toro ci ha messo del suo per incornare il Milan, il Diavolo ha fatto il resto ed ecco l’Atalanta di nuovo in seconda posizione. Merito di un Lookman che, in perfetto stile Halloween, ha fatto venire i brividi alla difesa toscana.



MACCHINA DA GOL- Cinque gol e tre assist in dodici gare, 669’ in totale. La media è presto fatta: ogni 83’ ‘Ade’, come lo chiamano compagni e preparatori atletici, realizza un’azione da gol. È quindi decisivo in ogni partita. In coppia con Muriel, con Hojlund, con Zapata, poco gli importa, l’importante è dare o ricevere palla, davanti a una difesa schierata. Sì, perché al di là della percentuale realizzativa, Lookman si diverte da matti a scartare con finte, contro finte e dribbling i birilli della muraglia nemica, ubriacandoli e regalando quel calcio spettacolo che l’Atalanta era abituata a dare qualche tempo fa. Con l’anglo-nigeriano l’Atalanta ha abbassato l’età media dell’area piccola, ha appena compiuto 25 anni, ha ritrovato fantasia e cinismo davanti alla porta. Tutto in un colpo solo, quello del mercato 2022: bravi Congerton e D’Amico, hanno regalato a Gasperini una macchina da gol. I dodici milioni al Lipsia, uno a gara in pratica, sono già stati il miglior investimento dell’estate.



NAPOLI- E ora la Serie A si sfrega le mani per l’arrivo della tredicesima. Giornata, non siamo ancora a dicembre, ma tra il derby dell’Olimpico, Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, lo spettacolo è garantito. “Niente paura”: così ha riassunto il Gasp i suoi pensieri sulla sfida a quella che sembra e forse è l’extraterrestre della stagione 2022/2023. Non sarà facile, ma se difesa e attacco si alleeranno ancora, con una vittoria l’Atalanta ridurrebbe a ‘2’ il gap con la squadra di Spalletti. E riaprirebbe il campionato proprio prima che si fermi. La Serie A è con lei, non vuole far scappare un Napoli già al largo verso la boa Scudetto. De Roon farà di tutto per esserci, Muriel ci sarà. L’Atalanta è pronta, Bergamo anche: si va verso il sold-out.