“Se sbagli in pubblico la gente ride, sbaglia meno chi ha poche idee”: Fabri Fibra canta diperché, se c’è una nota- per restare in tema- positiva nella gara (d’)andata in scena ieri sera a Bergamo, èche, preferito meritatamente a Barrow, spinge la squadra in avanti, creando gioco e preoccupando Super Sirigu. Ma“Per fare gol Zapata deve essere assistito”, bofonchia Gasperini. Troppo solo il 91 nerazzurro e la Dea, che non para nulla, non va oltre il pari.Nel buio della prima fredda serata settembrina,Il tiro telefonato di Gomez, quello fuori specchio di Rigoni, la zuccata alta di Toloi: la Dea non mette a fuoco lo specchio e la conseguente pioggia di gol resta solo l’illusione del fuoricampo.Domenica il binario su cui viaggerà il team orobico porterà alla stazione- si spera senza fermata- Fiorentina, viola di rabbia per la sconfitta contro l’Inter. Se ieri la difesa ha retto, dando retta al tridente scelto da Gasp con, in mediana c’è ancora qualcosa che non va.Vedere Hateboer correre a perdifiato, il Gasp sbraitare con tutto il fiato e la sfera non entrare, mette i brividi. Di freddo, sicuramente, maAzzerare, la Dea sembrava averlo già fatto dopo la disfatta in corsa di Ferrara:, l’Atalanta è ancora a secco: se non si contano i due gol di domenica (riesce a dare il meglio di sé solo se subisce?), la Dea ha replicato la riserva di Cagliari e Spal. Eppure il gioco della squadra è migliorato, indubbiamente, ma nel calcio non conta: superiore a Copenaghen e Toro,. Danesi e granata hanno salutato Reggio Emilia e Bergamo con il sorriso.E poi, diciamolo, la nostalgia per Ilicic sta raggiungendo livelli insopportabili. Non vederlo per tutto il primo tempo e, ancora peggio,, e non solo a quello dei fantacalcisti. Dell’Ilicic di Dortmund rimane solo il fantasma dell’opera mal riuscita. La Dea ora si affida al suo capitano, ma non è più quello di due anni fa: non salta l’uomo e,. Magari, un po’ di riposo dopo il trauma ai gioielli di famiglia lo farebbe tornare a brillare:, la Dea avrebbe di nuovo il coltello dalla parte del manico. Magari per affettare une bella Fiorentina.