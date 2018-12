È tutto lì il segreto della gara,, rigore sfruttato e palo scansato per la rete,Sarà l’inizio della fine: la Dea si farà sempre più del male, da vera autolesionista, finché chiuderà la gara decimata e in decima posizione.in profonda crisi e difficoltà col suo Milan, che resta così uin ottica europea, lì a -3,che si diletta sull’altalena.Il primo ad imboccare lo scivolo e ad abbandonare la barca che affonda èfresco di intervista con la stampa a metà settimana,Fortunatamente, si dovrà fare a meno di lui meno di che quel che si pensava all’inizio: escluse fratture o infrazioni,il verdetto. Il secondo a comparire nella giostra di questo parco giochi degli orrori però è chi non ti aspetti: Josip Ilicic. Beninteso,Copenaghen ne è solo l’ultima prova e Gasperini non sa più a che Santo appellarsi. Invoca Giuseppe vista la vicinanza al Natale, ma le cose non girano nemmeno per lo sloveno,. Ma il capitano non ci sta, anche lui vuole metterci del suo:, prima di battere corner da brividi, prevedendo le prime quattro lettere diLasciando perdere-come la Dea-con un altro penalty non assegnato per evidente tocco di mano di Criscito, la giornata più nera che azzurra non risparmia nessuno eOk ragazzi, siamo all’antivigilia di Natale ed è brutto pensare di doversi allenare senza tener conto della Sacra Natività, ma condannarsi a morte a quattro giorni dalla partita più dura, quella con la Juve, è davvero. Soprattutto perché,: o non sai che nel calcio anche se finisce 4-1 non ti tolgono 4 punti, ma sempre 3, o vuoi farti un viaggetto in Brasile per le feste.Tra l’altro, prima di finire in rosso,, senza riuscirci mai: alla fine si rassegna, lui quella palla la vuole in rete, e così la infila nella porta sbagliata. Un Berisha portentoso non basta e la gara si fa sempre più rovente, non solo in campo: la panca bergamasca è ben presto decimata per proteste.Certo, il Genoa ha preparato al meglio la partita contro uno dei papà del grifone, l’ex Gasp, e gli 11 di Prandelli hanno attutito il colpo avanzando il baricentro all’occorrenza. Ma questasi prepara ad affrontare la Juve senza de Roon, Toloi e Palomino. Il Genoa ci ha fatto le feste,. In attesa del ’19 l’Atalanta si affiderà al suo 19 contro l’altro 19: Djimsiti vs Bonucci,e condanni Gattuso. Come un certo Benevento un anno fa.