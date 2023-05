Poco ci mancava che anche il Sassuolo, l'unico fino a ieri a non avere matematicamente più niente da dire a questo campionato (salvo Napoli e Samp con i verdetti già scritti) tenesse in gioco la. Tressoldi, ameno su questo, ci ha messo una pietra sopra, ma il Milan continua a giocare a 'ciapa no' come i nerazzurri, e quindi non solo il 7° posto, ma(con la questione Juve ancora aperta) potrebbe ancora finire per essere il piazzamento della squadra di Gasperini il 4 giugno.Un buon risultato, se letto con un anno di anticipo, quando la squadra cambiava connotati, si ringiovaniva,. Eppure nessuno nell'ambiente può dirsi soddisfatto per questo alternarsi discontinuo di 3 vittorie di fila e 2 sconfitte consecutive.si sente responsabile. Perché? A lui non manca certo la, le intuizioni nello stravolgere i moduli, anche ieri da 3-4-2-1 a 3-4-1-2, i suggerimenti a Højlund, la carica a Zapata, la velocità nel cambiare scacchiere quandoa gara in corso.Certo è che ora l'Atalanta non ha più chance, perché rischia addirittura che ile sia davanti in virtù degli scontri diretti. Se vincere conera già l'obiettivo, ora diventa l'unico risultato possibile se si vuole raggiungere l'Europa,e qui dipende tutto dalla Coppa Italia della Fiorentina...),E non solo perché avversarie ancora meno motivate e ciniche abbandonano la corsa.