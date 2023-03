A oltre tre mesi dal calciomercato che aprirà le porte il 1° luglio, l’Atalanta ha già una certezza: dovrà salutare Marco Sportiello, il fedele vice di Musso, che abbraccerà i colori rossoneri. A questo punto il club allenato da mister Gasperini dovrà decidere il futuro dei pali nerazzurri, sia come primo che come secondo portiere. A giugno rientrerà alla base Marco Carnesecchi, che sta facendo così bene alla Cremonese da essersi guadagnato la convocazione nell’Italia dei grandi. Musso vs Carnesecchi, sabato pomeriggio, non sarà allora solo uno scontro da una parte all’altra dell’area piccola, ma un confronto di mercato: nei prossimi due mesi entrambi si giocheranno un paio di guantoni nerazzurri.



NODO MUSSO- È tutt’altro che scontato infatti che Musso, in crescita ma sempre altalenante nelle sue prestazioni, rimanga un altro anno a Bergamo. L’ostacolo sono però i 20 milioni investiti dall’Atalanta per acquistarlo dall’Udinese due anni fa che nessun club italiano, ma nemmeno straniero, si sente di spendere visto il rendimento dell’argentino. L’Atalanta dal canto suo non vuole perdere i 6 milioni, oggi ne vale 14, di scarto, motivo per cui la situazione fatica a sbloccarsi.



OPZIONE CARNESECCHI- Dall’altra parte c’è Carnesecchi, un prodotto della Primavera seguito da vicino dai Percassi che per non perderlo la scorsa estate hanno detto no a un’offerta di 12 milioni della Lazio. Ne volevano 15, come oggi, anche se nel frattempo il valore del portiere seguito dalla Juve, che lo aveva opzionato un paio di anni fa come dopo Szczesny, è salito a 13. Sabato, per la prima volta, sarà in campo in una partita dell’Atalanta dei grandi. Nella sua storia bergamasca, il riminese è stato solo quattro volte in panchina, senza mai giocare. C’è già chi lo vorrebbe come prossimo numero uno al posto o insieme a Musso, ma una cosa è certa: Carnesecchi, se resterà a Bergamo, non rimarrà per fare il secondo. Piuttosto, se non riuscisse a vendere Musso, l'Atalanta potrà fare cassa col giovane azzurro. Il derby di sabato potrà aprire le porte ad altri nuovi, possibili, scenari.