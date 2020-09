Si dice che ‘El Cuti’ sia bravo soprattutto ad anticipare gli avversari, nonostante sia più noto per l’irruenza con cui decide di fermarli un filino dopo, costi quel che costi.Cristian Romero ci sta già mettendo grinta e forza fisica per conquistarsi quella maglia da titolare nelle retrovie. E, complice il momentaneo, non dovrebbe venirgli così difficile. Già, perché se per un Gollini già infortunato le conseguenze ( di cui si conosceva già l’entitá, eppure...) delle baldorie sarde passano quasi al secondo piano della casa in cui trascorre la quarantena, diverso è il caso dell’altro difensore argentino e di bomberPORTATE DA RE- Due tuttocampisti esperti e giovani:che inizia ad avere la pancia piena. Anche se per vedere il russo bisognerà aspettare un mesetto, il trequartista promette bene e Romero ancora di più: ha già mostrato di poter occuparecosa non da poco per un reparto che finora è stato il tallone d’Achille dell’Atalanta di Champions. Sempre tanti i corner conquistati dalla Dea nel corso dei 90’, ma adesso con Romero potranno trasformarsi in gol ‘da fermo’: si fa per dire perché, quando stacca i tacchetti da terra, sembra volare e nei duelli aerei non c’è partita. Insomma, tra, ma a mister Gasperini l’appetito vien mangiando e manca poco al pranzo della domenica. Lasagna chiama.- Un vice-Zapata, un altro attaccante, un rinforzo in avanti: comunque lo si voglia chiamare, il tecnico nerazzurro ha più volte sottolineato la necessità di una pedina di punta. E, veloce e concreto quando usa la testa, fa al caso suo. Il suo punto forte è la costanza, oro per un club chiamato a non fallire in casa con le piccole, a migliorare cioè quegli scivoloni fisiologici che le hanno tolto punti la scorsa stagione dopo l’assommarsi degli impegni. L’Udinese ha già trovato il suo sostituto e parla Inglese,alla sua offerta di 20 per avere il ventottenne e risparmiarne comunque (troppo caro, al Gasp ma anche al portafoglio, Boga!). Con Zapata per un po’ fuori dai giochi, il diagonale mancino del mantovano non farà sentire la sua mancanza nel tridente d’attacco, e