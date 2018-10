Non se ne vorràse lo scomodiamo per questa citazione, ma dopo che anche la Samp ha trovato la rete del suo pescatore in una gara meno dominata di quella nerazzurra,Né io, né i bergamaschi, né Gasperini che, prestazione perfetta alla mano,che attanaglia anche lui dopo 90’ di urla e strepiti. Un digiuno che è durato più di una Quaresima pasquale,Eppure, squadra che perde non si cambia: la Dea (al netto di Masiello rientrante per soli 23’) è la stessa di Firenze. Forse urge davvero una rivoluzione come quell’ottobre di due anni fa:Quando non è in campo l’Atalanta le perde tutte.Nell’appellarsi alla sfortuna, così come all’arbitro e al Var sette giorni fa, si finisce sempre su un. Un po’ come quello di Bergamo, di cuinonostante la giornata di sole e i soli nerazzurri annebbiati davanti ad Audero. Ma se i giocatori non vedono bene la porta è anche perché la Dea bendata si è girata dall’altra parte:quel palo esterno del Papu…la Dea tocca legno ma la sfortuna incombe. Il sorriso ai salti di Masiello su Tonelli si spegne subito, seguito dalla smorfia di uno, che ha risentito di un gaio muscolare. Ma non è l’unico guaio ad attanagliare la Dea…non sono i prossimi titolari a Verona, ma gli undici convocati nelle rispettive Nazionali maggiori durante la pausa. Proprio nel momento peggiore, quando l’Atalanta si ritrova a dover fare i conti sul terzultimo Empoli, metà della rosa abbandona la squadra per giocare (se va bene, se no è panchina) un altro calcio, in nove nazioni diverse,‘Uno stillicidio’ l’ha chiamato il mister di Grugliasco, che adesso deve trovare la quadra senza la squadra: può essere l’occasione per una pausa di riflessione, pensandoRiepilogando:nessuna vittoria da 20 agosto contro, senza offesa, il Frosinone, esclusione dall’Europa e dall’alta classifica. Ma, soprattutto,, possesso palla e occasioni a non finire,Perché, se Barrow non fosse stato dove non toccava a lui- di fianco a un Tonelli libero come l’aria- forse il pugno di ripicca in quello stadio che gli costò un naso gonfio non sarebbe arrivato. Ma è inutile arrampicarsi sugli specchi, lo specchio va solo frantumato eCome ladri, i nerazzurri dovranno intrufolarsi al Bentegodi e rubare non solo palle in mediana, ma un bottino ricco dei 3 punti. Il Chievo è la Cenerentola,I colpi di genio di Gasperini sono l’unica salvezza, in tutti i sensi, perché questo ormai è l’obiettivo. Atalantini, la Quaresima è finita,