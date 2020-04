“Io lì ho giocato per tre volte diverse nella mia carriera, mi sono sempre trovato bene”: che queste parole le abbia pronunciate Bobo Vieri e non il Papu Gomez si capisce solo ed esclusivamente dall’accenno temporale. Vieri è andato e venuto da Bergamo nel 1995-1996, nel 2006-2007 e infine nel 2008-2009 (“Perché Bergamo è vicina a Milano dove ho casa”, si era lasciato ahimè sfuggire), Gomez si è fatto sei stagioni di fila in nerazzurro e non accenna a fare le valige. 2009-2014, per soli 5 anni non si sono incrociati all'ombra delle Mura. Ma loro due in campo insieme nell’Atalanta, magari sotto l’egida dell’inflessibile mister Gasperini, se non si togliessero quei quindici anni che nel calcio valgon secoli, quanto sarebbero stati bene? E quanto l’avrebbero fatta volare tra azioni a tutto campo e forza fisica straripante?



ATTENTI A QUEI DUE- Viene da chiederselo con più di un rimpianto, perché la chiacchierata fiume di ieri notte sul social che li ha resi vere e proprie star, quell’Instagram dove Bobone conta 2,4 milioni di follower e il Papu lo insegue con 2,2, ha evidenziato una grande chimica fuori dal campo. Tanto che sarebbe stato arduo scegliere a chi assegnare la fascia da capitano tra i due leader di spogliatoio. Un’intesa perfetta che, trasferita sul campo, fa sognare a occhi chiusi atalantini avvezzi a farlo negli ultimi mesi con le pupille ben spalancate. Perché l’accoppiata è micidiale: Gomez ha dalla sua la tecnica eccelsa, l’astuta velocità di un ‘Davide’ che passa sotto le gambe dei Giganti, e un baricentro che basso che lo rende il Re dei dribbling. Vieri ha tutto il resto: fisico massiccio e potente e un gioco aereo che manda in tilt anche il miglior portiere. E, al contrario dell’argentino, è un buon rigorista. In comune? I tiri dalla distanza, ma soprattutto la visione dei compagni sulla linea per le sponde. Papu-Bobo, ve lo immaginate? Quanto suona bene e quante ne avrebbero suonate agli avversari!



DUO MICIDIALE- Gomez, Vieri, Ilicic: un tridente che, siamo sicuri, avrebbe proiettato l’Atalanta in Europa anche senza Zapata. I numeri parlano per loro: la seconda punta classe 1988 ha fornito 60 assist finora agli uomini transitati nell’Atalanta, Vieri ha messo dentro il pallone 13 volte in 37 presenze. E’ indubbio che l’argentino sarebbe stato il suo assistman di fiducia, nelle battute da spogliatoio come nell’area piccola. Forse solo il “Gasp che vi fa andare a duemila” avrebbe spaventato lo spensierato Bobone, che trema quando Gomez precisa “la domenica di gara è il nostro giorno di riposo”, ma la solidità e la costanza del piccolo Papu accompagnate all’estro e alla fantasia dello ‘zingaro del calcio’ avrebbe dato vita a un ordigno letale sui rettangoli verdi d’Italia e d’Europa. Solo per cinque anni l’Atalanta non li ha avuti entrambi in squadra e l’esclamazione di rammarico diventa certezza: “Papu-Bobo, che coppia sarebbe stata!”.