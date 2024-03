Atalantamania: recupero con la Fiorentina? Solo se eliminata in Europa! Ecco i 14 nazionali...

Marina Belotti

Una bruttissima notizia ha congelato il pre partita di Atalanta-Fiorentina, appena un attimo prima che uscissero le formazioni ufficiali. "La gara è rimandata a data da destinarsi" è stato comunicato allo stadio ai tifosi già sugli spalti, che non hanno quindi saputo la motivazione del rinvio. Un pensiero, una volta appresa la notizia, è andato a Joe Barone. Oggi però, ancora più di ieri. Perché è la giornata delle vittime del Covid, e a Bergamo, che ha visto passare davanti ai suoi occhi bare sui mezzi militari, l'argomento salute e vita è delicatissimo. E un pensiero è volato anche a Davide, Astori, di cui solo due settimane fa la Val Brembana aveva commemorato il ricordo.



A QUANDO IL RINVIO- Tornando alla questione campo, la risposta sulla data è molto semplice: al momento non è calendarizzabile, ma si possono solo fare delle opzioni. L'1 e l'8 maggio nel caso sia Fiorentina che Atalanta, le uniche due italiane tra l'altro ad essere ancora in corsa per tre competizioni, vengano eliminate ai quarti di finale di Europa e Conference League. Oppure, il 22 maggio, se la Fiorentina andrà avanti nella coppa internazionale con finale il 29 maggio ma l'Atalanta non dovrà atterrare a Dublino. In caso di doppia finale però, l'unica possibilità sarebbe recuperare a campionato finito, ma sembra impossibile spostare tutte le partite col 4° posto in palio. Più facile, semmai, rimandare la finale di Coppa Italia, ora in programma il 15 maggio.



PROGRAMMA E CONVOCATI- Oggi e domani l'Atalanta si riposerà, l'appuntamento a Zingonia, per chi non è stato convocato dalla sua nazionale, è per mercoledì mattina. Sono 14 i giocatori che andranno in Nazionale: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Holm, Ruggeri, de Roon, Koopmeiners, Pasalic, Touré, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk. Rimarranno a Zingonia invece in 10: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Hateboer, Bakker, Zappacosta, Adopo, Ederson, Scamacca.