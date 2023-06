Non è chiaro se la Juve sia un 'Top club', ma dalle parole di Rasmus Højlund si percepisce che l'Atalanta di sicuro non lo è. No Champions, no party: perdere il 4° posto, per un solo gradino ma anche per ben 7 punti, significa perdere le pepite della stagione. L'attaccante danese sogna già in grande, ammaliato dall'interesse dello United che ora vuole rincorrere il tre volte vincente City con l'aiuto del ventenne da 16 gol e 7 assist in 42 presenze, decisivo in oltre metà dei match stagionali tra Atalanta e Sturm Graz.



INDIFESA- Lo sarà senza di lui l'Atalanta, consapevole che il solo Lookman non basterà, specie con due veterani quasi sempre infortunati o fuori forma come Zapata e Muriel. Per questo Lee Congerton è già da un paio di mesi al lavoro per cercare un altro Rasmus, magari non così giovane e più affermato, perché l'obiettivo minimo è superare i gironi di Europa League e riaffacciarsi in zona Champions.



IN-DIFESA- Con Gasperini, che prima di firmare il rinnovo ha fatto capire di quali pedine vuole liberarsi in difesa: Demiral e Soppy sono fuori dal progetto, Musso anche, e Okoli non fa più parte dei piani. Quattro uscite importanti che dovranno essere rimpiazzate, dal momento che anche Palomino è ricercato e Scalvini sarà protagonista di un'asta ultra-milionaria. L'unico sicuro di rimanere al momento è il capitano, Toloi. Piacciono Buongiorno del Torino e Hien del Verona, ma i contatti sono appena iniziati.