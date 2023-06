Mancano i verdetti della Champions e della Conference, più quello dello spareggio per la salvezza tra Hellas Verona e Spezia.Va precisato che vengono presentati esclusivamente dati numerici, arricchiti dalla media voto elaborata dai giornalisti di. Sarà un lavoro a puntate e in questo articolo vengono passate in rassegna le prime cinque squadre.Un, con poche acquisizioni ma di peso. Il più utilizzato fra i nuovi è stato, presente in 35 partite di campionato (per complessivi 2.221 minuti e 1 gol) e 1 partita di Coppa Italia, e una media voto di 5,9. Rasmusha messo insieme 32 partite di campionato (1834 minuti, 9 gol) e 1 partita di Coppa Italia (63 minuti, 1 gol), media voto 6,2.31 partite in campionato !.731 minuti, 13 gol) e 2 in Coppa Italia (126 minuti, 2 gol), media voto 6,3. Chiude la lista Brandoncon 16 partite di campionato (735 minuti) e 2 partite di Coppa Italia (108 minuti), media voto 6,09.in squadra. Il più impiegato è Jhonche somma 33 partite di campionato (2.901 minuti) e 2 di Coppa Italia (72 minuti), ma una media voto che non premia: 5,8. Alle sue spalle, tre giocatori che sommano 32 partite in campionato: Michelche somma 1.540 minuti in Serie A (con 1 gol), cui vanno aggiunte 2 partite di Coppa Italia (83 minuti), per una media voto di 5,8; Lewis, che mette insieme 2.327 minuti e 7 gol in Serie A più 1 partita e 45 minuti in Coppa Italia, per una media voto di 6,2; e Andrea, che colleziona 2.170 minuti in Serie A e 2 partite per complessivi 99 minuti in Coppa Italia per una media voto di 6,03. Sono 30 le partite per Stefan Posch (2.540 minuti, 6 gol), più 1 di Coppa Italia durata 59 minuti, per una media voto di 6,05. Nikolatotalizza 26 partite in campionato (1.221 minuti e 1 gol) e 2 partite in Coppa Italia (180 minuti), media voto 6,02. Per Georgiosha collezionato 24 partite in Serie A (1.477 minuti e 1 gol) e 1 in Coppa Italia (90 minuti), media voto 6,09. Per quanto riguarda Charalampos, le partite in campionato sono 21 (553 minuti e 2 gol) e quelle in Coppa Italia sono 3 (270 minuti), media voto 6 netto. Chiude la lista Joshuacon 19 partite in Serie A (810 minuti, 2 gol) e 2 partite in Coppa Italia (72 minuti), media voto 6,1.E non ci sarebbe stata qualche chance in più di salvarsi, se un numero inferiore di nuovo arrivi fosse andato a innestarsi su un impianto di squadra collaudato nel campionato di Serie B?di dover mettere in fila tutti questi dati. I più presenti fra i nuovi in grigiorosso sono Charlese Davidcon 33 presenze a testa. Pickel colleziona 2.492 minuti e 1 gol in Serie A, cui aggiunge 5 presenze in Coppa Italia per 442 minuti e 1 gol, media voto 5,7. Okereke mette insieme 2.276 minuti e 7 gol in Serie A più 5 partite in Coppa Italia (286 minuti, 2 gol), media voto 5,7. Dietro i due si piazza Soualhio, con 31 partite di campionato (2.370 minuti) e 4 partite di Coppa Italia (390 minuti), media voto 5,7. Per Cyrilsono 26 partite in campionato (1.594 minuti e 6 gol), più 3 partite in Coppa Italia (124 minuti, 1 gol), media voto 5,7. Due nuovi arrivati toccano quota 25 partite in campionato: si tratta di Luka(1.848 minuti e 1 gol), che vi aggiunge 2 partite di Coppa Italia (104 minuti) per una media voto di 5,9, e Johan(1.809 minuti e 1 gol), che aggiunge 4 partite di Coppa Italia per 378 minuti di impiego e una media voto di 5,9. Altri due calciatori a quota 23 partite in Serie A: Felix(806 minuti), che vi aggiunge 5 presenze in Coppa Italia (245 minuti e 2 gol) per una media-voto di 5,5, e Emanuel(1.652 minuti), che aggiunge 4 presenze di Coppa Italia e 295 minuti, per una media voto di 5,7. Chiudiamo con la coppia che somma 20 presenze in campionato: Giacomo(691 minuti), che vi aggiunge 4 partite in Coppa Italia per 289 minuti con media voto di 5,7, e Frank(1.057 partite), che mette nel conto 5 partite e 366 minuti di Coppa Italia, per una media voto di 6,03. E si tratta del primo e unico calciatore che come media voto approda in territorio positivo. Di tutti quelli che si fermano sotto le 20 presenze in A (fra cui molti che sono stati a Cremona soltanto per metà campionato) ci limitiamo a dare la media voto, ché altrimenti si va nell'insensatezza: Vlad6,1 (positivo ma con numero basso di presenze), Tommaso6 netto (ma soltanto 3 presenze), Jack5,8, Gonzalo5,5, Paolo5,6, Santiago6 netto (mandato via a gennaio), Ionut5,7, Pablo5,9, Marco5,9, Alex5,6, Maissae Gianlucamai utilizzati.Il più presente è Sebastianoche mette insieme 36 presenze in campionato (3.138 minuti) e 1 in Coppa Italia, media voto 5,9. Dietro di lui Razvancon 33 presenze (2.540 minuti, 2 gol) più 1 in Coppa Italia, media voto 5,9. Con 31 presenze (1.708 minuti e 2 gol, più 1 presenza in Coppa Italia) c'è Martin, media voto 5,7. Sono 28 le presenze per Nicolò(1.280 minuti e 6 gol, più una gara di Coppa Italia) e media voto di 6,1. A Tyronnesono toccate 26 presenze in A (1.928 minuti e 2 gol, più 1 presenza in Coppa Italia), media voto che sfiora il 6,2 (6,19), quindi c'è Albertocon 25 gare di campionato (1.194 minuti) e una media voto di 6,02. Poi tocca a Jean Danielcon 24 presenze in A (!.360 minuti), media voto 6,1. E meritano menzione i numeri di Ciccio, che pur essendo arrivato a gennaio somma 21 presenze in A (1.721 minuti e 5 gol), con media voto di 5,7. Quindi ci sono tutti quelli che hanno meno di 20 presenze in campionato con relativa media voto: Mattia5,6, Emanuel5,9, Roberto5,8, Sebastian6,1, Marco5,6.mentre non altrettanto soddisfacente è per quelli che avrebbero dovuto essere le seconde schiere. I più presenti sono Francescoe Henrikh: 31 presene a testa in Serie A. Acerbi mette insieme 2.420 minuti in campionato, cui aggiunge 11 presenze e 829 minuti in Champions League, 5 presenze e 399 minuti in Coppa Italia (con 1 gol) e 90 minuti nella Supercoppa Italiana, media voto 6,05. Quanto a Mkhitaryan, i suoi minuti in campionato sono 2.000 tondi, cui si aggiungono 12 gare di Champions (904 minuti e 2 gol), 4 gare di Coppa Italia (337 minuti) e 90 minuti in Supercoppa Italiana, media voto 6,1. C'è poi Romelucon 25 partite in Serie A (1.644 minuti e 10 gol), 7 partite in Champions League (144 minuti e 3 gol) e 4 partite in Coppa Italia (147 minuti e 1 gol), media voto 5,9. Andreha messo insieme 24 partite in Serie A (2.160 minuti), 12 partite in Champions League (1.080 minuti), 3 partite in Coppa Italia (300 minuti) e 90 minuti nella gara di Supercoppa Italiana, media voto 6,1. Alle spalle di questo gruppo si trovano i due che avrebbero potuto dare di più. Kristianha collezionato 20 partite in A (580 minuti), 5 partite in Champions League (125 minuti), 3 partite in Coppa Italia (148 minuti) e 6 minuti nella gara di Supercoppa Italiana, media voto 5,8. Quanto a Raoul, ha messo insieme 18 presenze in A (485 minuti), 2 presenze in Champions League (104 minuti) e 1 presenza in Coppa Italia (54 minuti), media voto 5,6.(1. continua)