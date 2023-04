In una partita, infuocata come il post gara, finita 1-1, non ti aspetti certo che il migliore in campo sia il portiere. Invece è proprio così: nelle 12 occasioni da gol inventate dalla Fiorentina, contro le 5 dell’Atalanta, Sportiello dopo 13 panchine rispolvera le sue doti da primo, più che secondo, di porta. È solo per merito suo, promesso sposo al Milan, che un’Atalanta ancora poco convincente, esce dal Franchi con un punto che vale oro.



CHAMPIONS- Non certo per la corsa Champions, che a questo punto, dopo aver fallito due clamorosi agganci sull’Inter, ci si chiede se meritare, ma per tenere lontana la Fiorentina dalle mire all’Europa League, che l’Atalanta si tiene stretta da mesi, non riuscendo a schiodarsi. Il vero problema della squadra del Gasp sono gli errori tecnici, che pesano da inizio stagione, e che avrebbero potuto chiudere la partita dopo la bella costruzione del vantaggio. L’amarezza per quel rigore sospetto, decretato per un tocco di spalla-braccio di Toloi dopo più di 4’ di Var e dopo aver difeso di tutto da quelle parti, resta oltre il 90’. La Champions in realtà, per demerito altrui, è ancora a portata, a -4, ma il 24 aprile, quando a Bergamo arriverà la Roma, l’Atalanta saprà se archiviare del tutto il sogno della più bella delle competizioni.



ROMA- Ora la squadra di Mourinho, sconfitta dall’Atalanta all’Olimpico in quello che era un altro campionato, è a +7, terza da sola e inarrestabile, sarà un banco di prova duro ma sincero per questa Atalanta. In casa, dall’inizio del 2023, ha vinto solo metà delle partite. Ritrovare Lookman ridarebbe speranza a un reparto, quello d’attacco, dove si crea ma non si conclude, il più in difficoltà nell’Atalanta del Gasp, incapace di segnare come un tempo. Ma era con quei gol che si era guadagnata la Champions League. E con le parate di Sportiello, che l'anno prossimo aiuterà una diretta concorrente. Peccato.