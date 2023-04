Il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta, in scena alle 20.45, conclude la 30esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





FIORENTINA – ATALANTA h. 20.45

GUIDA

MONDIN – MASSARA

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO



63' - Zapata chiede un rigore per un tocco sulla spalla in area, Guida lascia proseguire.



54′ RIGORE PER LA FIORENTINA - Guida va al VAR e punisce il tocco di mano di Toloi, in area su corner.