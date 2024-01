Atalantamania: serve James a centrocampo, l'affare galoppa

Marina Belotti

Cha fatica a centrocampo l'Atalanta nel pari risicato contro la Roma. Protagonista assoluto Carnesecchi, che si è tolto da solo dal mercato con sette parate prodigiose, con Musso destinato quindi a partire. Ma è sugli arrivi che ora l'Atalanta pone l'attenzione, perché in mediana de Roon ed Ederson, pur con esperienza e mestiere, non sono riusciti a fermare le incursioni di Pellegrini e Dybala, ma anche di Bove. Finora le hanno giocate praticamente tutte. Hanno bisogno di un vice, almeno uno.



JORDAN JAMES- È lui il rinforzo designato, il 19enne del Birmingham che ha fatto impazzire i Percassi per i suoi recuperi palla e l'abilità a impostare l'azione in fase di ripartenza. Il club inglese ha bisogno di fare cassa e ha aperto alla trattativa dopo che i nerazzurri hanno messo sul piatto 5milioni più bonus. Ben impostato fisicamente come Hien, alto e strutturato, James è pronto a dare una mano in mediana dai prossimi giorni. Un aiuto in più per combattere per l'Europa.



ADOPO, A GIUGNO- Al di là dell'infortunio alla schiena, l'arrivo dell'estate ha deluso le aspettative e potrebbe partire in prestito secco per giocarsi sei mesi in un'altra realtà della Serie A. Restano ancora con un piede sulla soglia Zortea, voluto dal Frosinone, e Bakker, cercato sia dal Monza che dal Torino.