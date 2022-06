L’Atalanta ha le idee chiare sul mercato: rinforzi mirati, uno per reparto, giovani ma d’esperienza, per rinfrescare la squadra e tornare subito in Europa. Lo staff si sta dividendo i compiti: l’ex ds del Verona Tony D’Amico si occupa del centrocampo, con Ilic (15 milioni) in pole su Ederson (troppo caro, oltre 20 milioni), mentre lo scout gallese Lee Congerton mette mano al mercato inglese per riempire il vuoto lasciato da Gosens sulla corsia sinistra. L’Atalanta ha trovato il suo uomo.



IL NUOVO GOSENS- Si chiama Nuno Tavares, ha 22 anni, è un mancino naturale portoghese e ha maturato esperienza all’Arsenal. Molto forte fisicamente, un corridore, è potente e veloce, dotato di un buon sinistro per sfornare cross e gol dalla fascia, una specialità nel gioco di mister Gasperini, che tanto è mancata negli ultimi mesi. Ha doti offensive da esterno a tutta fascia e a Bergamo potrebbe esplodere. In due stagioni in Primeira Liga ha collezionato 25 presenze e 1 gol, poi è stato acquistato dall’Arsenal, in cui ha militato nel 2021/22: ha totalizzato 22 presenze e 1 gol.



RIVOLUZIONE D'ESTERNI- Tavares sulla sinistra quindi, e Singo sulla destra: il terzino destro del Torino nato il giorno di Natale del 2000 potrebbe completare il pacchetto d’esterni nerazzurri insieme a Zappacosta. Rientra nella maxi operazione per portare Gollini e Okoli in granata: i cartellini del portiere ex Tottenham e del difensore della Cremonese varrebbero come contropartita per l’affare Singo. Vagnati e D’Amico stanno trattando in queste ore, a breve sono attesi sviluppi.