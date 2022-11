Tutti utili, nessuno indispensabile. Sembra il motto dell’Atalanta di Gasperini: una rosa ampia con 26 potenziali titolari, una rosa troppo lunga con 26 possibili cessioni. Dipende come guardi il bicchiere e, se nelle prime 10 gare l’Atalanta vedeva solo il ‘mezzo pieno’ pur senza fantasia in attacco e con un’inedita muraglia in difesa, è da fine ottobre che il ‘mezzo vuoto’ ha preso il sopravvento. A gennaio urge quindi un intervento, e la strategia di mercato è già delineata.



I GIOVANI- Da trattenere, i migliori, da mandare in prestito, i più inesperti. Della prima categoria fanno sicuramente parte Scalvini, uno dei pochi a salvarsi nell’Italia di ieri, già respinte le offerte di Juve, Atletico e City, Hojlund, 17 milioni di investimento vanno provati almeno fino a giugno, e Lookman, nemmeno serve un perché. Nella seconda potrebbero invece rientrare Zortea e Ruggeri, poco spazio e poche gioie, ma anche Okoli, bramato dalla Salernitana per i mesi da gennaio a giugno, Ederson e Soppy col punto di domanda. Per i loro ruoli, centrocampo e fascia sinistra, Congerton e D’Amico stanno infatti vagliando diversi profili tra il 2004 Zaynutdinov, basterebbero 4 milioni al CSKA Mosca, l’ex pallino Rieder dello Young Boys (prestito), Sosa (Stoccarda) e Gosens (Inter?).



I VETERANI- Per i nerazzurri più maturi vuoi per età, vuoi per esperienza pregressa nell’Atalanta, si tratta esclusivamente dinnanzi a una cospicua offerta. Niente prestiti, la loro partenza dipende solo da un’entrata economica di un certo tipo. Zapata e Malinovskyi, per esempio, leveranno le tende se le loro pretendenti verseranno almeno tra i 15 e i 18 milioni nelle casse dei Percassi. Tottenham e Marsiglia sono in pole. Stesso discorso per gli esterni: uno tra Hateboer e Maehle potrebbe partire per un minimo di 10 milioni. I Percassi sono già davanti al telefono, in attesa di soppesare offerte monstre.