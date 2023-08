Scamacca e Touré al posto di Muriel e Zapata, ed ecco che in soli due mesi l’età media del reparto d’attacco dell’Atalanta si è abbassata drasticamente. Da 64 anni in due a 45: le punte nerazzurre hanno vent’anni in meno. La freschezza ha vinto sull’esperienza davanti alla porta, perché il caso Højlund ha fatto scuola: crescita, miglioramenti e potenzialità mister Gasperini le può sempre tirare fuori col tempo e col lavoro, ma quando la forma fisica non risponde, non c’è più niente da fare.



DUE PER UNO- L’occasione da prendere al volo arriva dalla Roma, che chiede Zapata, anche se l’Atalanta gli vuole dare Muriel. Non solo Muriel, anche Muriel, il colombiano numero 9 che, Arabia a parte, ha sicuramente meno mercato del coetaneo. Potrebbero arrivare entrambi nella Capitale. Duvan è monitorato anche dall’Inter, che cerca l’accoppiata dei saldi di fine mercato con Demiral, ma anche dal Monza, e potrebbe fungere da contropartita per Carlos Augusto.



TANTI ESUBERI- Palomino, Demiral, Soppy, Cambiaghi, Kovalenko, Miranchuk, Zortea: oltre a Muriel e Zapata, altri sette giocatori cercano casa per non rimanere fuori rosa a Bergamo. Non pochi, e il Gasp ha messo fretta, vuole sintetizzare la squadra il più possibile prima dell’inizio del campionato. Una corsa contro il tempo per l’Atalanta, alla ricerca di migliori offerenti che, all’ultimo, si tirano indietro.