Joao Félix è un talento enorme, nessuno lo mette in dubbio, ma la sua irregolarità lo sta facendo diventare il tipico caso di un giocatore con una qualità enorme, ma che non riesce a sfruttarla. Da un lato, l'Atletico Madrid ha intenzione di vendere il portoghese, dall'altro il Chelsea non ha intenzione di riscattarlo alle cifre chieste dai Colchoneros. Secondo Cadena Ser, il Newcastle ha in mente di inserirsi nella trattativa. L'idea dei Magpies è quella di offrire all'incirca 80 milioni di euro per il ventitreenne.