Il difensore dell’Athletic Bilbao Inigo Martinez è tornato a parlare del suo futuro, con un contratto in scadenza nell’estate 2023: “Questo non è il momento di parlarne, è tutto nelle mani del mio agente e del club. Il mancato passaggio al Barcellona? So come vanno queste cose, in tanti parlano senza sapere i dettagli. Sono comunque felice all’Athletic, mi sento bene”.