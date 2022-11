Il futuro di Iñigo Martinez potrebbe non essere all’Athletic Bilbao. Il centrale spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2023 ed al momento non ci sono novità sulle trattative di rinnovo, con il Barcellona che attende alla finestra e che potrebbe avere sul banco già un accordo in vista della prossima stagione.



All’interno del programma Movida Deportiva di Onda Vasca, riporta Mundo Deportivo, il centrale nativo di Ondarroa si è lasciato andare ad alcune interessanti dichiarazioni: "Sono felice qui, sono molto a mio agio. Diciamo che il mio futuro non è affatto chiaro ma non è il momento o il luogo per parlare del mio rinnovo. Arriverà il giorno in cui parlarne. Le trattative ci sono, la questione è guidata dai miei agenti, che fanno il meglio per me e per l'Athletic ed il club allo stesso modo. Ho un contratto fino alla fine della stagione, lotterò fino alla fine. Qui a Bilbao c'è un gruppo meraviglioso, speriamo di continuare a divertirci. Per ora continuerò a fare le mie cose, difendendo questi colori e dando il meglio per l'Athletic"