Il tema degli insulti di stampo razziale legati al calcio sta decisamente sfuggendo di mano: l'attaccante dell'Athletic Bilbao Nico Williams, spagnolo di origini ghanesi, è stato subissato di messaggi orribili sui propri account social dopo la semifinale di Copa del Rey persa contro l'Osasuna.



COSA E' SUCCESSO - Il derby basco è stato deciso da un gol di Pablo Ibanez ai supplementari, ma all'87' Williams ha sbagliato una grande occasione che se convertita in gol avrebbe significato finale contro il Real Madrid. Da qui lo sfogo dei tifosi, che ha costretto l'attaccante a cancellare i suoi profili. Ancora polemiche per un comportamento da stigmatizzare, ma sempre più diffuso negli stadi e non solo.