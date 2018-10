Gerardo Martino, il Tata, l'allenatore di Atlanta, conferma il suo addio a fine stagione: "Non è stata una decisione facile da prendere, ho apprezzato il mio tempo e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Grato al club e ai tifosi per la fiducia che mi hanno dimostrato, in un progetto così nuovo, come costruire da zero una squadra. Ora rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi".