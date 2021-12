L'Atletico Madrid vince in casa del Porto e vola agli ottavi di Champions League, al termine dell'incontro il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone, commenta a Movistar: "Sono felice e orgoglioso dei miei giocatori, oggi hanno nuovamente mostrato personalità, capacità di soffrire e di sapersi riprendere dalle difficoltà. Su quattro difensori centrali ce ne mancavano tre, ma in quella posizione Vrsaljko e Kondogbia hanno fatto una grande gara. Siamo riusciti a giocare una partita molto intensa e ad ottenere il passaggio in un gruppo che sapevamo sarebbe stato difficile: il Liverpool è stato la squadra migliore del girone, mentre noi siamo stati migliori rispetto a Porto e Milan".