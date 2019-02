Altra tegola in casa Atletico Madrid. L'infermeria, infatti, si arricchisce sempre più: dopo Diego Costa, Savic e Koke, si ferma anche Lucas Hernandez. Il terzino sinistro francese, infatti, è uscito malconcio dalla sfida contro il Real nell'ultimo turno di Liga, riportando un problema al legamento del ginocchio destro.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato del club spagnolo: "Lucas Hernandez si è sottoposto a esami medici presso la clinica universitaria di Navarra, dopo aver chiuso la partita con il Real Madrid con un problema al ginocchio destro. La risonanza ha confermato che c'è uno stiramento del legamento del ginocchio". Non sono state rese note le tempistiche per il recupero ma la sua presenza nel match di Champions contro la Juventus, in programma mercoledì 20 febbraio, è in forte dubbio.