Francesco Graziani, ex attaccante di Torino e Roma, campione del mondo con l'Italia nel 1982, dice la sua su Sassuolo-Juve a Radio Sportiva: "La gara con il Sassuolo? Parole come Scansuolo mi fanno morire dal ridere, perché non è così: che le squadre avversarie si scansino con la Juventus è una barzelletta metropolitana. La Juventus ha una qualità tecnica superiore alle altre e alla fine ha vinto la partita con merito".