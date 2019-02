Non è andata per il sottile La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria di misura dell'Atletico Madrid ieri contro il Rayo Vallecano in Liga, in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Questa l'analisi della Rosea sul periodo e sulla rosa dei Colchoneros:



"Jan Oblak e Antoine Griezmann. Oggi l’Atletico Madrid è questo. Un gran portiere e un attaccante eremita capace di essere letale anche in condizioni di povertà tattica ed isolamento estremo [...] Ha rivisto Diego Costa e Savic ma non ha certo cancellato i tormenti che attanagliano il gioco dell’Atletico, che brilla per la sua assenza. Questa l’ultima radiografia colchonera. Ancora assenti Lucas Hernandez e Koke, in forte dubbio per la partita di Champions. Lucas ha un problema a un legamento del ginocchio e Koke è fermo dal 19 gennaio per una lesione muscolare. L’Atletico ha sofferto 35 infortuni in questa stagione: Lucas e Koke sono gli ultimi due [...] Simeone ha giocato con Arias, Gimenez, Godin e Filipe Luis: nessuno è al top [...] Di nuovo, poca roba. Interdizione insufficiente e costruzione deficiente [...] L’Atletico ha fatto un monumento economico a Griezmann per convincerlo a non andare al Barcellona, ed è meritatissimo. Il francese può essere contento se gli arrivano 3-4 palloni più o meno giocabili a partita. Ieri sull’unica mezza occasione ha fatto gol".