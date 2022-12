Negli ultimi giorni è circolata l'ipotesi di un trasferimento all'Atletico Madrid di Borja Iglesias, ma Manuel Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia, squadra proprietaria del cartellino dell'attaccante, smentisce in conferenza stampa questa eventualità: "Sono speculazioni e voci. È concentrato su ciò che deve fare qui. Finché non ci saranno fatti concreti, è meglio non parlare, vedremo se succederà qualcosa in futuro o no".