Un’accelerata importante, probabilmente decisiva. È quella che sta vedendo protagonista l’Atletico Madrid, deciso più che mai a regalare al Cholo Simeone una delle sue prime richieste, Rodrigo De Paul. L’intesa tra i due club non è ancora stata trovata, ma dopo settimane di trattative ora il traguardo è davvero a un passo. Troppo forte la volontà di Rodrigo di tentare il salto, troppo alto il pressing dei Colchoneros per dire no.





I DETTAGLI E IL MILAN – Resta ancora una minima distanza da colmare, qualche dettaglio come il possibile inserimento di una contropartita tecnica. Ma l’accordo di massima tra i due club è vicino, la valutazione finale del centrocampista argentino sarà sui 35 milioni di euro. Una cifra alta, come ha sempre chiesto l’Udinese. Troppo alta per il Milan, che aveva pensato a De Paul per alzare la qualità della sua mediana. Ora i rossoneri dovranno guardare altrove, ma la partenza di Rodrigo verso Madrid può facilitare la permanenza in rossonero di Calhanoglu.