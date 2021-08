Il Chelsea sarebbe interessato al prestito di prestito Saul Niguez. Secondo il Telegraph infatti i blues vorrebbero rinforzare ancora la propria rosa, ma dopo l'acquisto di Lukaku hanno bisogno di effettuare cessioni per poterlo fare. Se infatti anche solo uno tra Drinkwater, Bakayoko e Barkley venisse ceduto, si libererebbe un posto per lo spagnolo, che arriverebbe comunque in prestito dall'Atletico Madrid.