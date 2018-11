Vincere per il primato nella Liga:presso lo stadio Wanda Metropolitano di Madrid si affrontano l'di Diegoe ilallenato da Ernesto, in quella che è a tutti gli effetti uno scontro per il primato. I blaugrana sono infatti attualmente in vetta con 24 punti ma tallonati dai Colchoneros a quota 23, come Siviglia e Alaves: per questo i rojiblancos vogliono i tre punti, che gli consentirebbero di balzare in vetta, mentre i catalani hanno la possibilità di allungare sui rivali e di mantenere il primato. Messi e compagni sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Betis, mentre Godin e soci arrivano da nove risultati utili di fila. Occhio alla coppia Messi-Suarez, capocannonieri del torneo con nove reti finora.- L'Atletico è imbattuto nelle ultime nove partite nella Liga (5 vittorie, 4 pareggi), con 16 gol segnati e 5 subiti: gli uomini di Simeone hanno perso solo una delle 14 partite ufficiali e vantano un record casalingo quasi perfetto in questa stagione (7 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte). Il Barcellona ha perso l'imbattibilità casalinga di 42 partite in campionato, interrotta contro il Betis: la fragilità difensiva ha visto i blaugrana subire 14 gol in più (18) rispetto alle prime 12 partite della scorsa stagione (quattro). Solo cinque squadre hanno subito più gol del Barça in Liga in questa stagione finora. 163° scontro diretto nella massima serie tra queste due squadre (Atlético 50 vittorie, 39 pareggi, Barça 73 vittorie): il Barça non ha perso nessuno degli ultimi otto scontri diretti in trasferta contro l'Atlético (6 vittorie, 2 pareggi). Il Barça non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime dieci partite di campionato, ma ha sempre segnato nelle ultime 26 partite in tutte le competizioni.: Oblak; Arias, Savic, L. Hernandez, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar; Diego Costa, Griezmann.: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Sergi Roberto.