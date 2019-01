La Juventus, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha raccontato il momento dell'Atletico Madrid, prossimo avversario negli ottavi di finale di Champions League:



"Arriva all'88' il gol beffa del Girona, che elimina l'Atletico Madrid dalla Copa del Rey. Ieri allo stadio Wanda Metropolitano, dove i bianconeri giocheranno fra poco più di un mese, è andato in scena un pirotecnico 3-3, che combinato all'1-1 dell'andata, qualifica il Girona alla fase successiva.



Atleti in vantaggio con Kalinic al 12', raggiunto da Fernandez al 37' e superato al 59' da Stuani. Arriva poi la reazione degli uomini di Simeone, che la ribaltano con i due gol di Correa al 66' e Griezmann all'84'. Quando la qualificazione sembra a portata, la rete del Girona, decisiva, è di Borja Garcia a due minuti dal 90'.



Sabato l'Atleti è atteso dalla sfida di campionato, in trasferta, contro il fanalino di coda della Liga, l'Huesca. La squadra madrilena, reduce dalla vittoria della scorsa settimana in casa contro il Levante (1-0, Griezmann al 57'), continua il cammino a 5 punti dal Barça capolista".