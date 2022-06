Oltre a Pedro Porro dello Sporting Lisbona e Jonathan Clauss del Lens, l’Atletico Madrid non rinuncia all’idea di riportare in Spagna l’esterno destro Emerson Royal, che ha indossato le maglie di Betis Siviglia e Barcellona. Il laterale brasiliano potrebbe ricevere il via libera da Antonio Conte per cercarsi una nuova squadra, secondo As, ma al momento i colchoneros offrono un prestito con obbligo di riscatto.